Bus precipitato a Mestre: i tre elementi emersi dalle indagini

Sono tre gli elementi più importanti emersi dalle indagini sull'incidente di Mestre, costato la vita a 21 persone. Il primo è che il bus precipitato dal viadotto non si sarebbe scontrato con altri veicoli (come pure era stato ipotizzato); il secondo è che sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata; il terzo riguarda la dinamica dello schianto. Il mezzo pesante, a propulsione elettrica, avrebbe "strusciato" contro il guardrail per una cinquantina di metri prima di precipitare dal cavalcavia.

A fare il punto sulle indagini è stato Bruno Cherchi, procuratore capo di Venezia, in un incontro con la stampa. Cherchi ha confermato che sull'asfalto del cavalcavia "non risultano segni di frenata". Le indagini "sulla ricostruzione del fatto sono in corso" ha aggiunto. "Sono emersi particolari certi come che l'impatto del pullman è avvenuto una cinquantina di metri prima della rottura del guardrail e della caduta. Sembrerebbe che il pullman si sia accostato al guardrail, lo abbia affiancato per una cinquantina di metri, poi ci sia stata un'ulteriore sterzata quindi l'appoggio verso destra e la caduta. Non risulta che ci sia stato un incendio nel senso tecnico del termine, c'è stata una fuoriuscita di gas dalle batterie e su queste - ha precisato - stiamo facendo accertamenti".

L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificate le condizioni del bus, così come le batterie al litio del mezzo elettrico su cui, ha detto il procuratore, "occorre operare in sicurezza". Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area "dal punto di contatto a quello di caduta", ovvero guardrail e parapetto esterno che dà sul baratro.

"Nessun urto con altri mezzi prima dello schianto"

Un altro punto importante chiarito dal procuratore è che "non c'è stato nessun urto con altri mezzi". In un'immagine che riprende il bus elettrico pochi istanti prima dello schianto si vede che "era affiancato da un altro mezzo" un pullman, "ma non risulta alcun segno su questo mezzo" ha detto Cherchi, "tanto più che l'autista si è fermato e ha tentato di intervenire con l'estintore".

Sul corpo dell'autista verrà effettuata l'autopsia

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale, ma al momento "non ci sono indagati" ha detto Cerchi. "Verrà fatta l'autopsia sull'autista - ha aggiunto il procuratore -, stiamo facendo gli accertamenti di rito anche sul cellulare" oltre che sulle condizioni psico fisiche dell'uomo che guidava il pullman. Nessuna accusa contro il 40enne Alberto Rizzotto, precisano dalla procura, "cerchiamo di prendere tutti gli elementi in questa fase, non abbiamo un preconcetto rispetto all'indagine che è contro ignoti".

Zaia: "Tutto fa pensare a un malore del conducente"

Fin qui le certezze. Le cause della tragedia restano però ancora ignote. Secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia "tutto fa pensare a un malore" del conducente, "però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale. Guasto tecnico o altri fattori oggi non ci sono noti" ha messo in chiaro Zaia. "Attendiamo anche il lavoro della magistratura e dei tecnici per capire la dinamica" ha aggiunto il governatore, auspicando che "le immagini delle telecamere in strada, quelle in autobus se si sono salvate e le testimonianze ci aiutino a capire quello che è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di incidenti".

