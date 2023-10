La strage di Mestre, documenti sullo stato del cavalcavia in Procura già da un anno

Gran parte della documentazione sul pessimo stato del cavalcavia di Mestre, dove un pullman è precipitato uccidendo 21 persone, si trovava già in Procura a Venezia da più di un anno. Il materiale - secondo la stampa locale - era stato acquisito dagli uffici giudiziari in base proprio a servizi giornalistici e anche alle dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici, Renato Boraso, che richiedeva un intervento urgente sulla struttura stradale. Non si tratta di un'inchiesta vera e propria ma un atto "esplorativo", del quale lo stesso Comune non avrebbe però saputo altro.

"Non sono a conoscenza se dal 2021 vi sia un fascicolo in Procura, ma confermo che le preoccupazioni sullo stato di salute di quel cavalcavia hanno portato gli uffici della Viabilità a lavorare intensamente, finché oggi è palese un cantiere aperto per la messa in sicurezza, dal 4 settembre", commenta dell'assessore veneziano alla Mobilità, Renato Boraso, all'Ansa. "La messa in sicurezza - ha ribadito Boraso - e la posa di un guardrail nuovo è un lavoro complesso: devo avere una banchina a norma, quella esistente va allargata e rinforzata, ed è quello che già si stava facendo, nella prima parte del cavalcavia. Purtroppo, in Italia i passaggi formali sono così tanti che solo con il commissariamento si accelerano le opere pubbliche. Sui temi della sicurezza di ponti, strade, ma anche di edifici pubblici, dobbiamo trovare formule procedurali tali che in un anno si possa appaltare un'opera".

Sulla partenza dei lavori - che erano stati approvati in Giunta nel 2018 - per Boraso "abbiamo avuto anche la sfortuna del Covid, che per mesi ha rallentato tutto. Si faranno tutte le valutazioni tecniche su un'opera di messa a norma della banchina e della massicciata di un cavalcavia che, ricordo, è del 1968. Oggi rispondo io del lavoro dei miei uffici, che governano 1.200 chilometri di strade comunali, ma so anche - ha concluso - che qualcun altro non ha fatto nulla per anni".

Proprio lo stato del cavalcavia è uno degli elementi chiave dell'inchiesta. Una foto, scattata nel mese di maggio del 2022 che Today.it ha trovato, dimostra che il guardrail non soltanto era troppo basso: nel punto esatto in cui l'autobus carico di turisti sfonda la ringhiera come fosse burro, in prossimità di un giunto della rampa, la protezione era interrotta. Leggi QUI l'inchiesta esclusiva di Fabrizio Gatti per Today.it.

Intanto è stato dimesso dall'ospedale di Mestre il primo dei feriti nell'incidente del bus. Si tratta di un cittadino tedesco di 28 anni: il papà della bimba di un anno e 5 mesi anche lei vittima dello schianto. Migliorano anche le condizioni di un altro paziente tedesco e di un'ucraina, 33enni ricoverati a Treviso.

Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 14 pazienti. Nove di loro (8 adulti e un minorenne) sono in terapia intensiva, quattro in chirurgia, uno in pediatria. A Mestre, dei quattro pazienti rimanenti dopo la dimissione odierna, tre ucraini e uno tedesco, uno è ancora in condizioni critiche. A Dolo un paziente francese è in decorso definito "regolare". Stessa condizione per un croato ricoverato a Mirano. A Treviso, dei 5 pazienti - tre tedeschi, uno spagnolo e un'ucraina - quattro sono in decorso regolare; uno è in lieve miglioramento. A Padova le tre pazienti - due donne ucraine e una spagnola - sono ancora in condizioni critiche.

