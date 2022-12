Tremendo schianto all'alba: morti due giovani di 25 anni

Due ragazzi di 25 anni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, di sabato 24 dicembre, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. Lo schianto si è verificato all’altezza del sovrappasso pedonale di via della Libertà, a Mestre, in provincia di Venezia. Dalle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo e la Renault Clio su cui viaggiavano è finita contro un muro, sbattendo violentemente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro ed estratto le persone dall'abitacolo della macchina. Uno dei passeggeri, inizialmente stabilizzato, è morto poco dopo. Un altro è deceduto sul colpo, come accertato dal personale medico. L’autista e una ragazza sono invece rimasti feriti: il personale sanitario li ha presi in carico e trasferiti in ospedale per le cure. Presenti le pattuglie della polizia locale e della polizia stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate con le prime luci dell’alba.