Incidente tra due auto: pedone travolto e schiacciato contro un palo

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1° agosto, viale Umbria a Milano. Poco prima delle 13.30, due auto, un'Audi Rs7 e una Renault Capture, si sono schiantate all'incrocio con via Colletta. A rimanere gravemente ferito un passante, che è rimasto travolto finendo schiacciato contro un palo. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, un'auto medica, vigili del fuoco e polizia locale. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara. Il ragazzo, un 18enne canadese, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Accompagnata al Policlinico, in codice giallo, anche la conducente della Renault. Soccorsi, in codice verde, infine, i genitori del giovane che ha avuto la peggio, presenti al momento dell'incidente e che hanno avuto un malore vedendo il figlio ferito.

Secondo le prime informazioni riportate da MilanoToday, sembrerebbe che l'Audi, guidata da un impiegato della concessionaria Scuderia 76, che la stava portando a un cliente in via Lattanzio, stesse arrivando da corso Lodi diretta verso piazzale Loreto, quando, all'incrocio regolato da semaforo, si sarebbe scontrata con la Renault, che stava attraversando la corsia centrale di viale Umbria riservata ai filobus e proveniva da via Colletta. Il pedone sarebbe stato centrato dall'Audi, finita sul marciapiedi, nel tentativo di evitare l'impatto contro l'altra auto. Non è ancora chiaro quale delle due macchine sia passata col rosso. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

