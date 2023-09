Vassil ucciso da un'auto pirata, un uomo si costituisce: "Sono io". Aveva denunciato il furto della sua Mercedes

"Sono stato io". Un uomo di 30 anni, italiano, ha ammesso di essere il pirata della strada che ha investito e ucciso Vassil Facchetti, il 28enne morto la notte di domenica dopo essere stato travolto da un'auto a Milano. La confessione, come si legge su MilanoToday, è arrivata quindici ore dopo l'incidente mortale.

La tragedia si è consumata poco dopo le 4 tra sabato e domenica in viale Jenner, a pochi passi dall'incrocio con piazzale Maciachini. Stando a quanto finora appreso, sembra che il ragazzo stesse attraversando fuori dalle strisce - dal marciapiede verso il centro della carreggiata -, quando è stato travolto dalla vettura che si è poi allontanata. Soccorso dai medici del 118, Vassil - nato in Bulgaria, ma adottato da una famiglia di Settimo Milanese - è stato trasportato in condizioni disperate e in arresto cardiocircolatorio al pronto soccorso del Niguarda, dove è morto poco dopo.

Vassil è stato centrato in pieno e il suo corpo è stato sbalzato sull'asfalto, mentre l'auto ha proseguito la sua corsa. Le telecamere di videosorveglianza di zona pare abbiano ripreso lo schianto, mettendo gli inquirenti sulle tracce del guidatore. Sono partiti dal modello della vettura: una Mercedes, nera. Lo stesso conducente però si è presentato alla caserma carabinieri di Musocco consegnandosi. Si tratta di un 30enne italiano. Pare, secondo quanto verificato, che in mattinata avesse denunciato il furto della sua macchina, evidentemente nel tentativo di sviare le indagini. La sua posizione è ora al vaglio.

Sulle strade italiane si sta compiendo una vera e propria strage di pedoni. A Milano è morto Vassil, a Roma a essere ucciso da un pirata della strada è stato Mohammed, 13 anni, falciato mentre tornava a casa a piedi. Anche in questo caso, dopo diverse ore il pirata della strada si è costituito. Calcolando i due giovani, gli investimenti mortali da inizio anno sono stati 294, ben 16 nell'ultima settimana.

Vassil Facchinetti ucciso da un'auto e lasciato sull'asfalto

Cameriere nel ristorante Sophia Loren di Milano fino a pochi mesi fa, Vassil aveva studiato per un anno biotecnologie a Novara prima di iniziare a lavorare. I cockatil e i dolci le sue grandi passioni, raccontate dalle fotografie sui social. E gli amici, chiaramente. Proprio con alcuni amici, secondo quanto verificato, aveva trascorso la sera prima dell'incidente all'Alcatraz. All'uscita della discoteca, che si trova in via Valtellina, poco lontano, il 28enne sarebbe rimasto un po' indietro rispetto al gruppo. In quell'istante, la tragedia.

