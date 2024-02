Devastante schianto in minicar: ragazzo di 16 anni gravissimo

L'impatto è stato violentissimo. È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del "Moscati" di Avellino un sedicenne di Monteforte Irpino che alla guida della sua minicar si è scontrato frontalmente con un'altra auto nel centro di Avellino, in via Tagliamento, all'altezza della Villa Di Marzo.

Lo schianto all'una della notte tra sabato e domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dell'incidente, mentre le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi necessari per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità.

L'incidente è avvenuto all'una della scorsa notte. Estratto dalle lamiere anche un altro giovane avellinese di venti anni che viaggiava con lui. Le condizioni di quest'ultimo non sarebbero gravi.