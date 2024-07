Tragico schianto: morti quattro ragazzi

Ancora giovani vite spezzate sull'asfalto. Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti nella notte in un incidente stradale lungo la strada statale delle Puglie, all'altezza di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Devastante lo schianto, avvenuto poco dopo la mezzanotte, tra la Mercedes con a bordo i quattro giovani e una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta. La Mercedes fuori controllo ha finito la sua corsa contro un muretto di cemento.

Alla guida della berlina un 21enne di Frigento, in provincia di Avellino, mentre gli altri tre, tutti 19enni erano di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Erano in gruppo con altri due ragazzi che viaggiavano su una seconda auto e si erano dati appuntamento a una gelateria di Mirabella Eclano. Gli altri due giovani seguivano la Mercedes e hanno assistito all'incidente.

La Panda è finita in una cunetta a lato della carreggiata, le due persone a bordo sono rimaste lievemente ferite. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con diverse ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell'Anas. I 4 ragazzi sono morti nell'impatto. I loro corpi sono stati trasferiti nella sala mortuaria dell'ospedale "san Pio" di Benevento, a disposizione della procura della Repubblica del capoluogo sannita. Aperta un'inchiesta.