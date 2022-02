Tamponamento shock nella nebbia: 2 morti, almeno 10 feriti e 40 veicoli coinvolti

Gravissimo incidente lunedì mattina in Piemonte. Due morti e almeno dieci feriti nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, in un maxi-tamponamento avvenuto sull'autostrada Genova-Gravellona Toce, nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato (Alessandria), in direzione della Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti quattro camion e una quarantina di auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Casale Monferrato insieme al 118, ai tecnici di Autostrade per l'Italia e ai vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago 121 del comando provinciale di Torino. L'incidente potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia presente nella prima mattinata.