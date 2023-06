Lo scontro frontale con un'altra auto e poi l'incendio: coppia muore tra le fiamme

Tragico schianto tra auto nel Modenese all'alba di martedì 13 giugno. Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto tra i comuni di Castelfranco e Savignano sul Panaro in via Magazzeno. Le vittime sono un uomo e una donna. Non sono ancora note le generalità. La loro auto ha preso fuoco dopo l'impatto frontale con l'altro mezzo. I due non hanno avuto scampo.

Il ferito è un uomo di 27 anni, che si trovava sull'altra auto. È stato portato dall'elicottero del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita. La sua auto si è ribaltata dopo lo scontro. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

