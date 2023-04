Si schianta in monopattino e sbatte la testa: gravissimo

Procedeva su quel monopattino in un lungo rettilineo interrotto da rotonde. Un uomo di circa 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente poco dopo la mezzanotte a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.

Si trova ora ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è accaduto in via Tangenziale: non è chiaro se l'uomo abbia perso autonomamente il controllo del monopattino (come appare probabile) o se siano rimasti coinvolti altri mezzi. È stato soccorso dagli operatori del 118: indagano i carabinieri della Compagnia di Pioltello.

Secondo quanto appreso da MilanoToday, il 54enne, cittadino bengalese, è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Gravissimo, lotta ora tra la vita e la morte.