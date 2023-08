Il ragazzo in fin di vita dopo un incidente col monopattino elettrico

Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo un incidente stradale con un monopattino elettrico avvenuto lungo l'Alzaia del Naviglio Grande a Milano. Il 26enne, di origine straniera, per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto dalla sua tavoletta sbattendo in modo violento per terra: è successo poco prima delle 5 del mattino di venerdì 18 agosto. Avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto, tra il ponte delle Milizie e quello di via Valenza, si sono precipitati due equipaggi dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa a MilanoToday, il paziente ha riportato traumi importanti e gravi. È stato subito trasferito al pronto soccorso del Niguarda, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi sul posto sono affidati agli agenti della polizia locale di Milano, arrivati con diversi mezzi. Stando alle prime informazioni, nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo, ma la dinamica è ancora da chiarire con esattezza.

Continua a leggere su Today.it...