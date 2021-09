Tragico schianto auto-monopattino: muore giovane di 34 anni

Dramma nella notte nel quartiere Trieste, a Roma. Un uomo di 34 anni è morto in un incidente stradale dopo che il monopattino su cui si trovava si è scontrato con un'auto. Lo scontro mortale è avvenuto nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 settembre: la vittima è un 34enne nigeriano, deceduto sul colpo.

Il conducente dell'auto, una Mini One, un ragazzo italiano di 19 anni , si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente, in Via Chiana all'intersezione con Via Sebino, sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Sequestrati entrambi i mezzi con il giovane alla guida dell'auto sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Incidenti in monopattino: sei morti da inizio anno

Dall'inizio dell'anno sono sei i morti in monopattino in Italia, con una scia lunghissima di incidenti e feriti sulle strade. Lo ricorda Consumerismo No profit - associazione dei consumatori che ha avviato una campagna per la sicurezza alla guida dei monopattini - che definisce "tragedia annunciata" quanto avvenuto nella notte a Roma, dove un 34enne alla guida di un monopattino ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto.

"L'escalation di incidenti anche gravi che coinvolge i monopattini in Italia e l'ennesima morte sulle strade dimostra la totale inadeguatezza delle norme attualmente in vigore - afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele -. Solo nel 2020 in Italia si sono registrati 564 sinistri gravi a bordo di monopattini, 518 feriti e un decesso (nonostante il lockdown), mentre la tragedia odierna porta a ben 6 il conto delle vittime a bordo di tali mezzi da inizio 2021".



"Per tale motivo abbiamo inviato a Camera e Senato una serie di richieste per accelerare l'iter sulle norme in discussione volte ad incrementare la sicurezza, e chiesto a Governo e Parlamento di introdurre per i monopattini l'obbligo non solo di casco, targa, patentino e assicurazione, ma anche di indicatori di svolta (frecce), catadiottri laterali, doppio freno anteriore e posteriore, tachimetro, specchietti retrovisori, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', tutte misure che, e attuate, garantirebbero maggiore sicurezza a chi usa i monopattini ed eviterebbero l'ennesima strage come quella avvenuta nella notte a Roma", conclude il presidente di Consumerismo