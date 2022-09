Tragedia in montagna: due scalatori morti sul Gran Sasso

Tragico incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli (Teramo). Due scalatori di 55 e 42 anni, originari di Roma e Arezzo, sono morti. Di loro si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. A lanciare l'Sos ono stati i familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Sono così scattate le ricerche.

La Prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico: sono partite delle squadre di terra dalla stazione di Teramo, che hanno trovato le macchine dei due alpinisti in prossimità della base per Intermesoli. I soccorritori, nonostante i maltempo, hanno raggiunto la base della parete, senza però riuscire ad identificare i due escursionisti. Oggi, 25 settembre, l'elisoccorso con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino ha sorvolato la zona e in fondo a un canale sono stati avvistati i corpi dei due uomini.