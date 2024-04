Matteo Fornaciari, lo studente morto travolto da una valanga sotto gli occhi degli amici

Doveva essere una giornata tra amici, ma si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è morto ieri, 25 aprile, nel cuore del parco dello Stelvio a 3.400 metri d'altezza. Matteo Fornaciari, residente ad Assago, è stato travolto e ucciso da una valanga.

Come si legge su MilanoToday, quando si è verificato l'incidente il giovane scialpinista si trovava insieme a un gruppo di nove amici tra cui il fratello. La compagnia ha raggiunto la vetta del Cevedale, il monte che traccia la linea di confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Qui il gruppo si è diviso in due: in cinque sono rientrati lungo la Valle delle Rosoel; gli altri sono scesi seguendo il percorso normale ed è avvenuta la tragedia.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 15. Per Matteo Fornaciari non c'era già più nulla da fare quando sono arrivati gli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza, del corpo naizonale di soccorso alpino e speleologico della stazione di Valfurva, della VII delegazione Valtellina e Valchiavenna.

Studente del Politecnico di Milano, Matteo Fornaciari era appassionato di montagna e degli sport che si possono pratica ad alta quota. Sul suo profilo Instagram molte immagini sulla neve e in kayak.