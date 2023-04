Terribile incidente tra un'auto e un camioncino dei rifiuti: 21enne in fin di vita

Gravissimo incidente nella notte tra lunedì e martedì a Monza, dove - per cause ancora in corso di accertamento - un'auto e un camioncino della raccolta rifiuti si sono schiantati tra loro all'incrocio tra via Buonarroti e via Bramante da Urbino. Ad avere la peggio nell'impatto è stata una ragazza di 21 anni, residente in città, che viaggiava come passeggera sulla macchina, guidata da un 25enne di Peschiera Borromeo, nel Milanese. La giovane è stata trovata sui sedili posteriori, verosimilmente sbalzata lì dalla violenza dello scontro.

All'arrivo dei soccorritori era incosciente: stabilizzata, è stata trasportata al Niguarda di Milano in condizioni critiche. Il conducente, estratto dai vigili del fuoco dall'abitacolo, è invece stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo. Nello stesso ospedale è finito anche il 47enne che era alla guida del camion, che dopo l'incidente si è ribaltato finendo davanti all'ingresso di un locale: anche lui è stato liberato dalle lamiere dai pompieri.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, anche polizia locale e carabinieri. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause ed eventuali responsabilità dello schianto. Secondo quanto appreso, al momento dell'incidente il semaforo che regola l'incrocio era lampeggiante. L'auto dei giovani, una Opel Corsa, viaggiava in via Bramante da Urbino in direzione periferia mentre il camioncino per la raccolta rifiuti percorreva via Buonarroti, con la Corsa che arrivava dalla sua sinistra.