Con l'auto contro un pulmino, Francesca muore a 27 anni pochi giorni prima di partorire

Tra pochi giorni avrebbe partorito e invece la vita di Francesca Calandriello, 27 anni, si è spezzata nei pressi dello stadio comunale di Sant'Arsenio (Salerno) per un incidente stradale. Morta prima di nascere anche la sua bimba.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 luglio, la ragazza era in auto e per ragioni ancora da chiarire si è scontrata frontalmente con un pulmino a nove posti. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento. La 27enne è stata trasportata subito in eliambulanza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è morta dopo alcune ore. Francesca Calandriello, originaria di Sassano, si era sposata da un anno e viveva a Sant'Arsenio.

Continua a leggere su Today.it...