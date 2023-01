Figlia morta in un tragico frontale: sua madre al volante era ubriaca

Il tragico incidente risale alla tarda serata del 13 dicembre ad Arsiero (Vicenza) lungo la strada provinciale 350 che da Cogollo del Cengio porta ad Arsiero: due donne viaggiavano a bordo di una Citroen C3 in direzione di Valdastico, dove si erano da poco trasferite.

Morì Ingrid Dal Santo, di 32 anni. In base alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale da parte dei carabinieri della stazione di Valdastico, è emerso che la conducente dell'autovettura Citroen C3, 50 anni, madre della vittima, perse il controllo del mezzo e, dopo aver invaso la corsia di marcia opposta, si schiantò frontalmente con un Suv Mercedes che sopraggiungeva in quel momento, il cui conducente è rimasto illeso. L'impatto fu devastante. L'auto a bordo della quale viaggiava la vittima, sul sedile del passeggero, era stata sbalzata per diversi metri finendo in un fosso a lato della carreggiata. Ingrid Dal Santo morì sul colpo.

Gli accertamenti hanno messo in luce che la donna alla guida dell'autovettura aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. Ora è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica.