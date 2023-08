Schianto auto-moto: Loredana muore sul colpo

Una donna di 84 anni, Loredana Berta, è morta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto sulla strada provinciale 222 all'altezza di località Pramonico di Baldissero Canavese (Torino).

Come si legge su TorinoToday, la donna era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata per cause da accertare con una moto Yamaha. Al volante della vettura c'era il marito della vittima, che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il centauro, un italiano di 32 anni residente a Vidracco, invece è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino dove è ricoverato in condizioni critiche per i numerosi traumi subiti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

