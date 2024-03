In auto con le amiche, poi lo schianto: Marika muore a 19 anni

Incidente stradale mortale nel Trevigiano nella serata di sabato 9 marzo. Una 19enne è morta. Quattro persone - due ragazze di 18 anni, una 38enne e il figlio minorenne - sono rimaste ferite. La vittima si chiamava Marika Loprese.

Per cause ancora da accertare, nell'incidente si sono scontrate una Suzuki Swift e una Volkswagen New Beetle" a Godega di Sant'Urbano. La 19enne, originaria di Mareno di Piave, era alla guida della Suzuki. Il suo corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere e quando i soccorritori l'hanno raggiunta hanno solo potuto accertarne il decesso. Con lei c'erano due ragazze di 18 anni, rimaste ferite gravemente. Nell'altra auto viaggiavano mamma e figlio, soccorsi e portati in ospedale. Dinamica e cause dello schianto sono ancora da accertare.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...