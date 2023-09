Taxi travolge auto in panne sul raccordo, morti marito e moglie: 4 vittime in dieci giorni

Sale ancora la drammatica lista di vittime della strada a Roma. Marito e moglie di 44 e 36 anni, entrambi cittadini peruviani, sono morti all’alba di venerdì sul raccordo anulare, dopo essere stati travolti da un taxi al chilometro 65, tra le uscite di Aurelia e Pisana.

Stando alle prime ricostruzioni l’auto della coppia, una Opel Meriva, era ferma nella corsia interna quando è sopraggiunto il taxi che l’ha colpita in pieno. È molto probabile che i due fossero alle prese con un guasto, e che la fermata sia stata improvvisa: neppure il tempo di chiamare i soccorsi per avvisare, che l’auto bianca è sopraggiunta.

Tassista indagato per omicidio stradale, al vaglio la dinamica

L’urto è stato violentissimo, e per marito e moglie, genitori di due bambini di 9 e 11 anni, non c’è stato nulla da fare. Miracolosamente illesi il tassista, un uomo di 53 anni, e la donna che stava accompagnando in aeroporto, una turista spagnola diretta a Fiumicino. Agli agenti della polizia stradale di Settebagni, intervenuti sul posto per i rilievi insieme con i vigili del fuoco, il 53enne - risultato negativo all’alcol test e al drug test - ha raccontato di essersi trovato la macchina davanti all’improvviso. Come da prassi in questi casi, è indagato per omicidio stradale.

Gli agenti della stradale, adesso, devono ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, accertare perché l’auto della coppia fosse ferma sulla carreggiata e anche a quanta velocità procedesse il suv guidato dal tassista. Sequestrati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di mettere insieme tutti i tasselli di questa ennesima tragedia stradale.

Tre incidenti mortali sul gra in dieci giorni

In dieci giorni, infatti, sono state quattro le persone che hanno perso la vita sul gra. All’alba dello scorso 3 settembre a morire è stato un ragazzo di 23 anni che viaggiava con un amico. All’altezza dell’uscita Nomentana quest’ultimo, alla guida, ha perso il controllo e l’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail: il passeggero è morto sul colpo. Il primo settembre una donna di 85 anni è andata a schiantarsi con la sua macchina contro un’altra auto fra le uscite Laurentina e Tuscolana, e anche in questo l’impatto è stato mortale.