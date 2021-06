Madre e figlio morti in un incidente stradale tra un'auto e un furgone

L'incidente è avvenuto sulla provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Ci sono anche due feriti

Un impatto fatale. I soccorsi purtroppo inutili. Due persone, madre e figlio rispettivamente di 74 e 53 anni, sono morte a seguito di un incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Le vittime erano originarie di Santeramo in Colle. Alla guida, secondo una prima ricostruzione, vi era il 53enne, con la madre seduta al posto del passeggero.

Incidente stradale tra Putignano e Gioia del Colle oggi: morti madre e figlio

Lo scontro, verificatosi all'altezza dell'intersezione con la strada comunale Conforto, ha riguardato un furgone e un'auto. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio della polizia locale di Putignano intervenuta per i rilievi. Ferite le due persone a bordo del furgone, trasportate entrambe in ospedale.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie di carabinieri e polizia per i rilievi. Pesanti i disagi alla circolazione: strada provinciale chiusa e traffico deviato.