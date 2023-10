Daniele Marino, il medico di bordo della Vespucci morto in un incidente

Un incidente stradale ha stroncato la vita di Daniele Marino, tenente di vascello imbarcato su nave Vespucci della Marina Militare in qualità di medico di bordo per la campagna in corso. L'incidente è avvenuto sabato 7 ottobre in Brasile, durante la sosta in porto della nave. Cosa sia accaduto è al vaglio delle autorità locali.

"La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto", si legge in una nota della Marina. Marino, secondo quanto si apprende, era in moto. L'incidente è avvenuto a Caucaia, nello stato di Fortaleza.