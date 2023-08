Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: orafo muore in ospedale

Era diretto a casa, ma non è mai arrivato. Fabio Consoli, un orafo molto conosciuto a Ostia (Roma), è morto in un incidente stradale avvenuto alle quattro del mattino di domenica 13 agosto in via dei Pescatori. Consoli stava tornando a casa in sella al suo scooter Honda Sh quando ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto.

Come racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday, sul posto è intervenuto il 118 ma i soccorsi e il trasferimento in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia sono stati inutili. Fabio Consoli è morto a 61 anni.

A indagare sulle cause dell'incidente mortale sono gli agenti del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Quel tratto di strada è stato rifatto da poco, ma ci sono ancora degli avvallamenti causati dalle radici sotto l'asfalto. I vigili dovranno determinare se questo abbia influito in maniera determinante oppure se Consoli abbia avuto un malore o un colpo di sonno mentre era alla guida del suo scooter.

A rendere nota la notizia è stata la famiglia di Fabio Consoli sui social. Il fratello Roberto ha scritto un messaggio, ripetuto anche dalla nipote Noemi: "Molti di voi stanno chiedendo se sia uno scherzo, lo vorrei tanto. Purtroppo è accaduto davvero".

