Auto si schianta contro un albero: ventenne muore carbonizzato

Si schianta con l'auto contro un albero, il mezzo prende fuoco e lui e muore carbonizzato. Gabriele Antonino Naccari, 20 anni, è la vittima dell'incidente avvenuto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio a Palermo.

Come si legge su PalermoToday il giovane stava percorrendo viale Diana, nel parco della Favorita, alla guida della sua Alfa Mito. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andando fuori strada. L'auto si è incendiata e il giovane è rimasto intrappolato dentro l'abitacolo: quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto era già morto carbonizzato. Inutile l'arrivo dei sanitari.

La strada è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale in modo da poter effettuare i rilievi. Da stabilire ancora l'esatta dinamica dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...