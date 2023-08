La sua moto travolta da un pullman: morto manager delle assicurazioni Gian Franco Baldinotti

Con la sua moto è finito prima contro un'auto, per poi essere sbalzato sotto un pullman. È morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 7 agosto lungo la A12, tra Genova Est e Genova Nervi, il manager delle assicurazioni Gian Franco Baldinotti. I soccorsi sono stati inutili.

Baldinotti aveva 64 anni ed era residente a Segrate. Era direttore marketing, comunicazione e customer care di Vittoria assicurazioni, ruolo ricoperto dal 2018. Laureato in Ingegneria meccanica a Genova, Baldinotti aveva lavorato anche per Generali, Seat e Virgilio.

Secondo una prima ricostruzione, Baldinotti era alla guida della sua Harley Davidson quando avrebbe colpito una macchina per poi finire sotto un bus. Il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Da capire cosa abbia causato la carambola fatale.

Continua a leggere su Today.it...