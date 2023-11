Frontale terrificante: muore ragazzo di 24 anni, due donne ferite

Terrificante incidente mortale lunedì pomeriggio lungo la strada provinciale 327 che collega Cesa a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Un ragazzo di 24 anni - Jacopo Sciabolini, studente universitario in scienze infermieristiche ad Arezzo e residente a Foiano - è morto nello scontro frontale tra due auto, la Fiat Panda bianca che stava guidando la vittima e una Mitsubishi. Come riporta ArezzoNotizie, lo schianto è avvenuto intorno alle 15,30 in località Via del Filo, all'altezza dell'incrocio con la provinciale 27.

Due donne di 51 anni e di 75 anni sono rimaste ferite. Viaggiavano a bordo della Mitsubishi, sono state prese in carico dai sanitari e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dinamica esatta e cause dell'incidente sono da accertare. Sul posto gli agenti della polizia municipale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori.

