Con la sua Vespa finisce contro un autobus: Lorenzo muore a 55 anni

Il suo scooter è finito contro un autobus del servizio di trasporto pubblico locale e per lui non c'è stato scampo. È morto così nel pomeriggio dell'8 settembre a Trieste Lorenzo Urbani, 55 anni.

Urbani era un medico della Sc Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Gorizia. Ha studiato e lavorato a Trieste, poi il trasferimento. Lascia la moglie e un figlio.

Urbani era alla guida della sua Vespa in via Marchesetti, quando ha perso il controllo ed è finito contro un autobus, rimanendo incastrato sotto il mezzo. Nonostante l'intervento immediato degli operatori sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, è morto pronto soccorso all'ospedale di Cattinara.

"Quando succedono fatti come quello di oggi - dice il presidente di Trieste Trasporti, Marzi Wildauer - le parole sono sempre inadeguate. Da parte mia, da parte dell'azienda tutta, voglio esprimere grande vicinanza e cordoglio alla famiglia di Lorenzo, e voglio stringere in un abbraccio la nostra conducente perché non è mai facile reagire a un evento così tragico".

