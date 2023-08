Perde il controllo dello scooter elettrico: morto 19enne, grave un'amica

Tragico schianto nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Roma. A perdere la vita lungo via Cristoforo Colombo è stato un ragazzo di 19 anni. Grave un'amica di 17 anni che era con lui.

Come riporta RomaToday, i due erano in sella a uno scooter elettrico E-Cooltra, di quelli in sharing. All'altezza di viale Marco Polo, il ragazzo ha perso il controllo finendo sull'asfalto. Il diciannovenne, in gravissime condizioni, è stato portato all'ospedale San Giovanni dove è morto poco dopo. La diciassettenne, invece, è stata portata al San Camillo in codice rosso. Indaga la polizia locale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.



Si tratta del secondo incidente mortale sulla Colombo in poche settimane. Lo scorso 14 agosto ha perso la vita Saverio Piccioni, concessionario insieme al fratello dello stabilimento Kursaal.