Coppia di motociclisti travolti da un furgone mentre andavano in vacanza

Un tragico incidente stradale in Istria ha spezzato la vita di Michele e Lara, una coppia di veneti che stava andando a trascorrere le vacanze nella casa di Rovigno. La moto su cui viaggiavano è stata travolta da un furgone Iveco, guidato da un 58enne croato, che ha invaso la corsia opposta in un sorpasso azzardato. L'incidente è avvenuto il 1 luglio nella zona di Beram, lungo la strada tra Pisino e Baderna. Michele Polesello, operaio di 46 anni, è morto sul colpo mentre il cuore di Lara Bisson, interior designer di 39 anni, ha smesso di battere alcune ore dopo il ricovero in ospedale a Pola. Sullo schianto la polizia croata ha aperto un'inchiesta e la magistratura ha ordinato un esame autoptico sulle salme.