La barca si schianta contro gli scogli, morti due ragazzi

Due amici legati dalla passione per la pesca e per il mare, ma tra le onde hanno trovato la morte. Due ragazzi sono rimasti uccisi ieri in un incidente in barca nel mare della Maddalena, vicino all’isola delle Bisce tra Caprera e Porto Cervo. A perdere la vita Tommy Di Chello, 38 anni, della provincia di Napoli e Giacomo Botte di Napoli. Il primo raccontava della sua passione per il mare su Instagram col profilo tommy_theangler. Con loro altri due uomini, rimasti feriti.

L'imbarcazione, un motoscafo di circa 8 metri, è finita contro alcuni scogli. L’allarme alla capitaneria di porto è stato lanciato da un'altra barca. In pochi minuti le motovedette della guardia costiera sono arrivate nel tratto di mare in cui è avvenuto l'incidente. Per Di Chello e Botte i soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso. I feriti invece sono ricoverati in ospedale. Hanno gravi ferite e sono sotto choc.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, i quattro stavano rientrando da una battuta di pesca. Non è chiaro cosa abbia portato il motoscafo sugli scogli. L’impatto è stato molto violento e i quattro sono stati sbalzati in mare.