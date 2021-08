Schianto tra due auto, una prende fuoco: muore bimba di 9 anni

Nell'impatto, avvenuto poco prima delle 8.50, una delle due auto ha preso fuoco e una bimba di 9 anni ha perso la vita. La piccola Adreea Maria Cretu si trovava sul sedile posteriore di una Golf Nera guidata dalla zia. Sul sedile del passeggero era seduta la mamma di 31 anni, mentre nella parte posteriore, di fianco alla piccola, c'era la sorellina di soli due anni.

Come riporta anche TrevisoToday, utte e quattro le occupanti della Polo hanno origini romene ma risiedono in provincia di Treviso. La loro auto è finita contro una Fiat Tipo guidata da una 50enne trevigiana. L'impatto è stato talmente violento che la Fiat Tipo ha preso fuoco nella parte anteriore. Provvidenziale l'intervento di un vigile del fuoco, non in servizio, che abitando in zona è subito uscito in strada per tenere le fiamme sotto controllo con un estintore, aiutando la donna a scendere dall'auto.

Dopo aver perso conoscenza, la piccola di 9 anni è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale. I soccorsi disperati si sono rivelati inutili: la bimba ha perso la vita poche ore più tardi. Mamma, zia e l'altra bambina che si trovavano con lei in auto sono state portate in pronto soccorso con ferite di media gravità e non sono in pericolo di vita. Portata in ospedale anche la 50enne alla guida della Fiat Tipo. Oltre al personale del 118 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale e la polizia locale. Per la provincia di Treviso è l'ennesimo incidente mortale delle ultime settimane.