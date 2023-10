Ha un malore alla guida e si schianta contro il monumento in pieno centro

Grave incidente stradale all'alba di oggi 6 ottobre in piazza Garibaldi, a Napoli. Un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. La vettura è finita contro la statua al centro della piazza. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorritori. L'uomo è gravissimo.

"Alle 6 (circa) di questa mattina, un uomo colto da malore è andato a impattarsi contro il monumento a Garibaldi. Siamo in zona stazione, situazione traffico scorrevole ma si invitano i passanti a non rallentare per fotografare o fare video, anche per rispetto", scrive sui social in conduttore radiofonico Gianni Simioli.

