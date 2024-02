Tragico incidente sulla pista di Nardò, morto un collaudatore di 36 anni

Tragico incidente sul circuito di Nardò, il centro prove del Sud Italia di proprietà Porsche che si trova in Salento. Stando a quanto si apprende, una moto e un'auto, entrambe condotte da collaudatori, si sono scontrate per cause ancora da accertare. A perdere la vita il collaudatore che era in sella alla moto.

Per Mattia Ottaviano, 36enne di Tuglie, non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori del 118. Il collaudatore che si trovava a bordo dell'auto è rimasto ferito, ma non rischia la vita. Sul posto gli agenti del commissariato di Nardò, vigili del fuoco e carabinieri dipendenti dalla compagnia di Gallipoli. Dei rilievi si occupa la polizia locale.

Il circuito di Nardò, noto per la sua forma ad anello, è gestito da Porsche Engineering che qui collauda nuovi prototipi di veicoli. Un luogo, per tale motivo, cioè per tutela dei segreti industriali, quasi inaccessibile agli esterni.

Come racconta LeccePrima, Mattia "Desmo" Ottaviano era un appassionato di motori a 360 gradi, fossero a due o a quattro ruote. Oltre a lavorare all’interno della pista, fatto che gli permetteva di fondere professione e passione, era anche pilota di rally e aveva partecipato, maturando successi, a diversi rally con la scuderia Max Racing. Sposato da qualche anno, non aveva figli. Oltre alla moglie, lascia i genitori e un fratello.