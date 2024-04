Nave finisce contro la banchina nel porto di Napoli, almeno 30 feriti: tra loro anche militari del G7

Almeno 30 persone sono rimaste ferite nell'impatto di una nave contro una banchina del porto di Napoli. L'imbarcazione in questione, "Isola di Procida", della compagnia Caremar, era in arrivo da Capri e stava effettuando le operazioni di ormeggio quando ha urtato contro la banchina al molo Beverello. A bordo c'erano centinaia di passeggeri, che al momento dello scontro erano quasi tutti in piedi, cadendo a causa del violento impatto. Tra i feriti, riporta NapoliToday, ci sono anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine che erano sull'isola dove è in corso l'ultima giornata del G7 dei ministri degli Esteri.

A quanto si apprende, i feriti sono attualmente assistiti dal 118 e qualcuno è stato già trasportato negli ospedali più vicini, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. A bordo della nave, oltre al personale sanitario, sono giunti li uomini della capitaneria e la polizia di Stato.

"Sono ancora sotto choc. Abbiamo sentito un rumore fortissimo e siamo caduti. Io mi sono ferita al viso", ha spiegato a NapoliToday una donna tra i tanti turisti che viaggiavano sul traghetto. "Ora mi porteranno al Cardarelli. Ho visto anche dei finanzieri che erano al G7 a Capri che hanno riportato delle ferite".

La compagnia: "Un incidente tecnico"

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, l'impatto sarebbe stato causato da "un incidente tecnico". Le procedure di assistenza previste per i passeggeri sono state già attivate, fa sapere ancora la Caremar, assicurando che "fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente".

Nel frattempo la capitaneria di Porto sta eseguendo i primi accertamenti per capire se l'incidente sia dovuto alle condizioni meteo marine oppure possa essere un errore umano.

"Seguiamo con attenzione gli sviluppi dell'incidente che si è verificato nel porto di Napoli. Esprimo solidarietà e auguri di pronta guarigione alle persone ferite. Come Mit monitoriamo l'evolversi della situazione e siamo costantemente in contatto con le autorità competenti, in particolare con la Capitaneria di porto di Napoli che sta svolgendo tutte le opportune verifiche", ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante.

Intanto, dopo la fine del G7, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico - legate anche al corteo in corso in sostegno della Palestina - i leader mondiali saranno dirottati a Castellammare di Stabia.