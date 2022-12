Auto esce di strada e precipita nel canale: morto un 22enne, tre feriti

Un incidente mortale è avvenuto nella notte a Nembro, nella Bergamasca, dove una Volkswagen Golf è uscita di strada finendo in un canale. La tragedia è avvenuta in via Vasvecchio poco prima delle due. Nell'impatto ha perso la vita un ragazzo e altri tre giovani sono rimasti feriti. La vittima è un 22enne di Ranica, un comune della zona. Si sono salvati invece due 21enni e una 20enne che erano a bordo dell'auto. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto: sembra comunque che la Volkswagen si sia ribaltata per poi precipitare nel canale dopo un volo di alcuni metri. L'auto è stata poi recuperata con l'ausilio di una gru.

Sempre nella notte tra venerdì e sabato, un gravissimo incidente è avvenuto in provincia di Perugia: sono 4 i giovani morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada finendo prima in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte (qui i dettagli).