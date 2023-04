Tragico schianto frontale in curva: chi sono i quattro giovani morti

C'è stata un'invasione di carreggiata, il conseguente schianto frontale è stato violentissimo: quattro morti nel giorno di Pasqua sulle strade dell'Astigiano, sulla statale fra Nizza e Costigliole. Le vittime sono un giovane di 23 anni di Asti, che era da solo a bordo della sua auto, e tre trentenni di nazionalità macedone, residenti in zona.

I nomi delle vittime e la dinamica dell'incidente

A bordo della Bmw condotta da Zlato Stoilovski, 33 anni viaggiavano altri due connazionali macedoni, Andrei Kit Anovski di 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni. Sull'altra auto, una Sharan, stava sopraggiungendo dalla corsia opposta Ayoub Chennouf Ech, cittadino marocchino di 23 anni.

Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso ed è presto per trarre conclusioni. Tutto è comunque avvenuto in una curva dopo un rettilineo dove già in passato si erano registrati gravi incidenti.

L'incidente è avvenuto quando da poco erano passate le 22 di domenica. I soccorritori sono accorsi in località Ponte verde, Nizza Monferrato, lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte. L'asfalto della provinciale 456 era coperto di vetri infranti e di pezzi di auto volati via nello schianto, con il guardrail a frenare la carambola. Sul posto, con il 118, la polizia stradale per i rilievi e due squadre dei vigili del fuoco.

Tutti e quattro i giovani sono morti sul colpo. "Non ci sono parole - ha scritto sui social l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, astigiano - La Pasqua è terminata nel peggiore dei modi".