Incidente shock in officina: muore ustionato mentre usa la saldatrice

Un uomo di 88 anni è deceduto al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Genova, dove era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni in seguito a un terribile incidente in officina. L'uomo, un fabbro in pensione, è rimasto ferito martedì 9 maggio mentre stava saldando uno sgabello nell'officina situata vicino alla sua abitazione a Cava Manara, in provincia di Pavia. Il pensionato aveva riportato forti ustioni, di secondo e terzo grado, in oltre il 90% del corpo: trasportato in elicottero al nosocomio ligure, è deceduto dopo due giorni d'agonia.

L'incidente domestico è avvenuto mentre l'uomo, che nella vita aveva sempre fatto il fabbro, stava svolgendo un lavoro per lui semplice. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'88enne sarebbe stato investito dalle scintille della saldatrice, che hanno poi incendiato gli abiti che indossava. Le fiamme hanno provocato gravissime ustioni sul suo corpo, con le condizioni che sono state considerate critiche fin dall'inizio.