Autobus con 50 studenti sbanda in autostrada e si schianta contro un muro

Un autobus con a bordo 50 studenti che si trovava stamani sull'A10 all'altezza di Pietra Ligure (Savona) ha sbandato, invadendo la corsia opposta, e si è schiantato contro un muro dopo aver sfondato il guard rail. L'autostrada tra Pietra Ligure e Borghetto (in direzione Francia) è stata chiusa e poi riaperta intorno alle 10. A bordo dell'autobus diretto in gita a Limone (Brescia) c'erano i bambini di una scuola elementare di Imperia.

Tutti i bambini sono stati fatti scendere e accompagnati a piedi verso il casello di Pietra Ligure. Sul posto, dove si sono registrati circa 4 chilometri di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia, è intervenuto il personale di AutoFiori per ripristinare la viabilità. Subito dopo l'incidente sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco, alcune ambulanze e le forze dell'ordine.

Sarebbe stato un malore dell'autista a causare l'incidente, secondo una prima ricostruzione riportata dall'Ansa. Secondo quanto riferito dai testimoni, il mezzo avrebbe iniziato a procedere a zig zag: decisiva sarebbe stata la prontezza di riflessi di un'insegnante che, accortasi di quello che stava succedendo, ha tirato il freno a mano scongiurando il peggio. Fortunatamente, il mezzo - che procedeva in direzione Genova - ha sterzato verso sinistra sfondando il guard rail, ha invaso la carreggiata opposta (verso Ventimiglia, dove per fortuna in quel momento non arrivavano auto) ed è finito contro il muro: se avesse sterzato verso destra sarebbe precipitato da un viadotto.

Sono dieci i ragazzi rimasti lievemente contusi a causa dell'incidente. Stessa sorte per due insegnanti. Tutti sono stati visitati e medicati sul posto. L'autista del bus colto da malore è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale di Pietra Ligure.