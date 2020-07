Auto contro un muro: morti i nonni, ferito il nipotino di 11 anni

Una coppia di pensionati fiorentini, lui 75 anni e lei 74, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, martedì 21 luglio 2020, a Pracchia, una piccola frazione del comune di Pistoia. In auto con i due nonni c'era anche il nipotino di 11 anni, rimasto ferito e trasportato con l'elisoccorso in ospedale all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Auto contro un muro a Pistoia: morti due nonni, ferito il nipotino

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente effettuata dai carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiavano i nonni e il nipote, una volta oltrepassato il piccolo ponte al centro del paese, si è schiantata contro il muro di un'abitazione. L'ipotesi avanzata è che il conducente abbia perso il controllo della vettura a causa di un malore. Nonostante i tentativi del personale sanitario del 118, l'uomo e la donna sono deceduti sul posto.