Coppia di fidanzati litiga in auto: sbandano e cadono nel lago

Tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone. Un uomo di 29 anni è annegato e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme al poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un incidente stradale accaduto sabato mattina, intorno alle ore 5: l'auto con i due giovani a bordo è finita nel lago della Burida.

Secondo quanto avrebbe raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l'incidente, la coppia - di nazionalità dominicana - stava litigando quando il giovane alla guida ha perso il controllo dell'auto finendo contro un marciapiede e poi in acqua. Lo scrive l'Ansa. La giovane è riuscita ad uscire dall'abitacolo, il fidanzato è rimasto imprigionato ed è morto annegato.

Lo schianto è avvenuto in via Cartiera, nella zona di Rorai Piccolo. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di aiutarli e soprattutto per tentare di salvare l'altra persona rimasta all'interno dell'abitacolo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112, sul posto è stata inviata un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico l'uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina e il poliziotto.

Per l'uomo alla guida è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, però, per lui è stato decretato il decesso durante il trasporto in codice rosso in ospedale. Per la donna e per il poliziotto è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo per ipotermia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.