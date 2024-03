Si schianta e l'auto va a fuoco: morto carbonizzato nell'abitacolo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi all'alba in Sardegna, a Sinnai. Un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è morto carbonizzato, senza riuscire a mettersi in salvo dopo che la sua auto è andata distrutta dal fuoco.

I soccorritori si sono trovati davanti una scena terribile al lato della strada provinciale 20, una bretella che dalla strada nuova orientale sarda - la statale 125 tra Cagliari a Tortolì - porta a Solanas, una località balneare nel sud est. Vani i soccorsi dell'equipaggio di un'ambulanza del 118, non c'era ormai più nulla da fare per la persona coinvoltanell'incidente.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica. Non ci sono testimoni, solo ipotesi dunque: l'auto potrebbe essere uscita fuori strada, senza il coinvolgimento di altre vetture, e si sarebbe ribaltata. Poi le fiamme.