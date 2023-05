Violento schianto frontale tra auto: due ragazzi morti

Due ragazzi di 18 e 24 anni hanno perso la vita in un frontale, per cause ancora in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto in via Milano a Turbigo, comune della città metropolitana di Milano, intorno alle 7.30 di oggi, domenica 21 maggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Legnano e 118, con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo per le vittime - un18enne e una 24enne - era già troppo tardi: i soccorritori hanno constatato il decesso di entrambi sul posto, dopo che i vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere.

Incidente frontale tra due auto a Turbigo, Milano: morti due ragazzi

Soccorsa anche una terza persona, che sarebbe ferita in modo grave. Lo schianto, un frontale tra due auto, è avvenuto sulla strada statale 341, all'altezza dell'incrocio tra via Milano e via Patrioti. Sono in corso gli accertamenti che serviranno a chiarire l'esatta dinamica del sinistro e a stabilire le eventuali responsabilità.