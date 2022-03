Bambino di 3 mesi ucciso sulle strisce pedonali

Non ce l'ha fatta il bimbo di circa tre mesi investito insieme alla mamma nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo 2022, per le strade di Padova. Il piccolo è deceduto dopo l'arrivo in ospedale: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Il dramma si è consumato intorno alle 15.30, quando un'auto ha travolto la donna e il passeggino mentre attraversavano via Plebiscito sulle strisce pedonali, sbalzando fuori il piccolo. I soccorritori hanno portato il bimbo al pronto soccorso pediatrico dove è morto un paio d'ore dopo.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che nel fare la rotatoria, il conducente dell'auto si sia accorto troppo tardi dei pedoni sulle strisce. Pare abbia provato a frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Il bimbo è stato sbalzato fuori dal passeggino e ha perso i sensi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il piccolo è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico in prognosi riservata. La caduta è stata fatale, il bimbo è morto in ospedale. La mamma ha riportato delle lesioni, è disperata. Il conducente non ha riportato ferite ma versa in stato di choc. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.