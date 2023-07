Devastante schianto frontale: morte due donne

Gravissimo incidente stradale in Sardegna, sulla statale 125, vicino al bivio per lo Stazzo Pulcheddu nel territorio comunale di Palau (Sassari).

Due auto sono entrate frontalmente in collisione. L'impatto è stato molto violento e il bilancio è di due morti e due feriti. Le vittime sono due donne.

I vigili del fuoco di Arzachena hanno estratto le 4 persone coinvolte dalle lamiere contorte. Per due di esse non c'è stato nulla da fare, erano ormai decedute. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i soccorritori del 118. La strada è restata chiusa al traffico per ore.

Ancora ignota l'identità delle vittime e delle altre persone coinvolte nell'incidente di Palau, che ha coinvolto una Lancia Y e una Toyota.

