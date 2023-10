Violento scontro tra due auto: due morti, gravi due bimbi di 5 e 10 anni

Drammatico incidente stradale a Palestrina, in provincia di Roma. Il bilancio è drammatico: due morti e tre feriti, tra cui due bambini soccorsi in codice rosso. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 di ieri, martedì 10 ottobre: due automobili si sono scontrate in via Provinciale Carchitti. Sei le persone coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Due persone hanno perso la vita nello schianto, mentre una terza è rimasta ferita in modo lieve

Incidente a Palestrina (Roma): due morti e due feriti

Secondo le prime informazioni, le due auto si sono scontrate sulla provinciale all'altezza del civico 20: le cause dell'incidente e l'esatta dinamica sono ancora da chiarire. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento: due persone sono morte sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. I due bambini che viaggiavano a bordo delle vetture sono stati trasferiti negli ospedali San Camillo e Gemelli e affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Una terza persona è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si è occupata di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Entrambe le vetture sono state sequestrate.

