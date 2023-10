Erano ubriachi i due uomini a bordo dell'auto che ha invaso la corsia e ucciso lo chef Ponzo e la moglie

Hanno preso l'Audi A6 in prestito da un amico e, completamente ubriachi, l'hanno guidata a folle velocità. Una bravata che ha rovinato un'intera famiglia. I due, un italiano di 35 anni e un marocchino di 38, saranno presto interrogati dai carabinieri di Palestrina, per il tragico schianto che è costato la vita, lo scorso 10 ottobre, allo chef Maurizio Ponzo e alla moglie Alessandra Corradi. A bordo della vettura nella quale c'era la coppia, erano presenti anche i loro figli di 6 e 10 anni, ancora ricoverati in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vettura dei due avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo letteralmente la Renault Clio con a bordo la famiglia intorno alle 22.30 tra San Cesareo e Labico, nella zona dei Monti Prenestini, a sud est della Capitale. I due uomini saranno presto interrogati dai carabinieri di Palestrina. Probabilmente già nella giornata di oggi. Sono entrambi ancora in ospedale al policlinico di Tor Vergata, non corrono pericolo di vita. Chi fosse tra i due al volante ancora non è quindi accertato. Il conducente dell'Audi, con ogni probabilità, rischia un'accusa di duplice omicidio stradale e lesioni stradali.

Continua a leggere su Today.it...