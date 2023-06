Incidente al parco divertimenti, bimbo di 3 anni ferito gravemente

Doveva essere un giorno di festa da trascorrere con la propria mamma in un parco divertimenti di Rimini ma, per un bambino di 3 anni, la giornata ha rischiato di finire in tragedia e si è conclusa con un ricovero d'urgenza in ospedale. Tutto è successo lo scorso 2 giugno.

Il piccolo si trovava nel parco tematico e, tra un giro in giostra e l'altro, la madre lo ha poi portato nel teatro per assistere a uno spettacolo. C'erano altri bambini e prima che la rappresentazione iniziasse, secondo quanto poi denunciato, i piccoli sono saliti sul palco a sipario ancora chiuso e hanno iniziato a ballare. Improvvisamente, per cause da chiarire, si è staccato un pesante specchio che ha travolto il bambino schiacciandogli le gambe.

Immediata la richiesta di aiuto al 118 e sul posto è intervenuta l'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure al bambino e lo hanno portato al pronto soccorso dell'Infermi dove i medici gli hanno riscontrato la frattura scomposta del femore sinistro e una prognosi iniziale di 35 giorni salvo complicazioni. Il bambino è stato quindi sottoposto a un delicato intervento. La polizia ha eseguito i rilievi all'interno del parco divertimenti. La mamma del piccolo si è rivolta a un avvocato denunciando le lesioni gravissime riportate dal figlio.

