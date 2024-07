Carambola di moto dopo lo scontro con un'auto: 3 morti e 2 feriti

Tragico incidente stradale in provincia di Oristano che ha coinvolto quattro moto e un’auto. Il bilancio provvisorio dello scontro è pesantissimo: 3 morti e 2 feriti. L’incidente è avvenuto attorno alle 13.40 sulla sp 11 nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano. A perdere la vita 3 motociclisti residenti in Sardegna, di età compresa tra 27 e 30 anni. Erano tutti appassionati delle due ruote, avevano deciso di fare una gita fuori porta al lago Omodeo.

La dinamica dell'incidente

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, si sa solo che le moto e l’autovettura stavano viaggiando verso Ula Tirso quando c’è stato un contatto che ha portato alla strage. Lo scontro sarebbe avvenuto su un rettilineo pieno di dossi. Una volta finite a terra le moto hanno preso fuoco, probabilmente a causa della benzina fuoriuscita dai serbatoi, provocando un vasto incendio nella vegetazione circostante.

Quando sono arrivati i soccorritori per i 3 motociclisti della comitiva non c'è stato nulla da fare. Un quarto motociclista e il conducente dell'autovettura invece sono stati ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti oltre ai medici del 118 con ambulanze e due elicotteri dell'elisoccorso, i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco per lavorare alle operazioni di spegnimento dei roghi, coadiuvati da tre canadair decollati dalla base di Olbia.

Morti sulle strade

Da segnalare un altro tragico incidente stradale a Lentini, nel Siracusano, in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni mentre era in sella a uno scooter. Dopo l'impatto il conducente della macchina è scappato a piedi in preda al panico, ma è stato rintracciato dai carabinieri.

Nel Napoletano invece una donna di 27 anni, Lucia Passariello, è stata travolta e uccisa da un'auto guidata da un ubriaco, un vigile urbano, mentre passeggiava sotto casa con le nipotine di 7 e 10 anni.