La 500 si scontra con un trattore: morta giovane mamma

Incidente mortale a Pegognaga, piccolo comune poco più a sud di Mantova: lo schianto tra un’auto e un trattore che trasportava un rimorchio non ha lasciato scampo a una giovane mamma di 27 anni. I due mezzi sono venuti a contatto venerdì mattina, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale 49 San Benedetto Po-Suzzara, a quanto sembra in un tratto di strada rettilineo.

Si è trattato molto probabilmente di uno scontro frontale: l'auto e il trattore, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano su due corsie opposte. Dopo lo schianto entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. La donna, madre di un bambino di pochi anni, era a bordo di una 500 Abarth che è rimasta schiacciata dal mezzo agricolo. Sarebbe morta sul colpo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, insieme ai sanitari e all'elisoccorso, l'hanno estratta dalle lamiere, ma non era più possibile salvarle la vita. Nell'incidente è rimasto ferito, sembra in modo non grave, anche un uomo di 36 anni.