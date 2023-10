L'auto in retromarcia, poi il volo per quattro metri: morti marito e moglie

È di due vittime, marito e moglie, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sabato 7 ottobre a Celledizzo, frazione di Peio (Trento). A perdere la vita Fabio Dossi e Pia Pretti, rispettivamente di 90 e 83 anni.

Come si legge su TrentoToday, lo schianto è avvenuto poco prima delle 15. Fabio e Pia erano a bordo della loro Panda. Lui era al volante, ha ingranato la retromarcia e ha iniziato a percorrere una stradina in discesa. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo sfondando la staccionata a bordo strada. La Panda è precipitata per quattro metri oltre il muro di sostegno. I due anziani sono stati sbalzati fuori dal mezzo e sono morti sul colpo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Peio e Ossana, i carabinieri di Malè e anche l'elicottero di soccorso. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

